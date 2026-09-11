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Круг отрезной по металлу Луга 125 x 1,6 x 22,2 3612-125-1.6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Круг отрезной по металлу Луга 125 x 1,6 x 22,2 3612-125-1.6

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Круг отрезной по металлу Луга 125 x 1,6 x 22,2 3612-125-1.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Круг отрезной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475772
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Характеристики

Бренд
Луга-Абразив
Тип товара
Круг отрезной
Размеры в упаковке, см
22х22х3
Вес, г.
100

Описание товара Круг отрезной по металлу Луга 125 x 1,6 x 22,2 3612-125-1.6

Диск применяется для резки металлоконструкций и изделий из стали. Обладает высокой производительностью и большим ресурсом работы.



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Отзывы о товаре Круг отрезной по металлу Луга 125 x 1,6 x 22,2 3612-125-1.6




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Характеристики
Бренд
Луга-Абразив
Тип товара
Круг отрезной
Описание
Диск применяется для резки металлоконструкций и изделий из стали. Обладает высокой производительностью и большим ресурсом работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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