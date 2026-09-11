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Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850)

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Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 1
Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 2
Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 3
Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 4
Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
  • Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 1
  • Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 2
  • Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 3
  • Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 4
  • Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475452
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
4.4

Описание товара Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850)

Аккумуляторная коса Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 601610850 – легкий инструмент, который поможет быстро избавить территории от нежелательной травы. Благодаря отсутствию щеток в двигателе, триммер отличается тихой работой и производительностью. Бесщеточный двигатель не требует обслуживания и имеет длительный срок службы. Коса работает от двух аккумуляторов, что обеспечивает продолжительную автономную работу. Модель идеально подойдет для обработки участков вдали от электросети.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг

Отзывы о товаре Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная коса Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 601610850 – легкий инструмент, который поможет быстро избавить территории от нежелательной травы. Благодаря отсутствию щеток в двигателе, триммер отличается тихой работой и производительностью. Бесщеточный двигатель не требует обслуживания и имеет длительный срок службы. Коса работает от двух аккумуляторов, что обеспечивает продолжительную автономную работу. Модель идеально подойдет для обработки участков вдали от электросети.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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Триммер аккумуляторный Metabo FSD 36-18 LTX BL 40 (601610850) - данный товар вы можете купить по цене 30270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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