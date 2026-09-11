Триммер аккумуляторный Metabo FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475451
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер садовый аккумуляторный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
4.8
Описание товара Триммер аккумуляторный Metabo FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850)
Триммер аккумуляторный METABO FSB 36-18 подходит для стрижки травы или подлеска на больших площадях. Простая регулировка нити путем краткого нажатия на головку катушки во время работы. Мощный бесщеточный двигатель с высокой производительностью резания. Безопасная работа благодаря прорезиненной рукоятке и дополнительным предохранительным выключателям.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Триммер аккумуляторный METABO FSB 36-18 подходит для стрижки травы или подлеска на больших площадях. Простая регулировка нити путем краткого нажатия на головку катушки во время работы. Мощный бесщеточный двигатель с высокой производительностью резания. Безопасная работа благодаря прорезиненной рукоятке и дополнительным предохранительным выключателям.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Триммер аккумуляторный Metabo FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 39200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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