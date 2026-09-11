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Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1)

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Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 1
Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 2
Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 3
Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 4
Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 5
Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 6
Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 7
Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
  • Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 1
  • Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 2
  • Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 3
  • Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 4
  • Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 5
  • Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 6
  • Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 7
  • Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
8 710 руб.  16 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474654
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блоки питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х26
Вес, кг.
3.3

Описание товара Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1)

мощность 750 Вт, ATX12V, активный PFC, вентилятор 140x140 мм, cертификат 80 PLUS Gold, отстегивающиеся кабели



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake 750W Toughpower GF1 (PS-TPD-0750FNFAGE-1)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блоки питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
4х6+2 pin
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
мощность 750 Вт, ATX12V, активный PFC, вентилятор 140x140 мм, cертификат 80 PLUS Gold, отстегивающиеся кабели


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Gold, 750W
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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