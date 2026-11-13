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USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CA

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USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 1
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 2
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 3
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 4
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 5
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 6
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 7
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 8
USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хаб
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 1
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 2
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 3
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 4
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 5
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 6
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 7
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 8
  • USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CAHUB-CW0G - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474562
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
50

Описание товара USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CA

Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 позволяет подключить к порту Type-C PD до 6 различных устройств и расширить возможности возможности Вашего ноутбука или телефона. Присоединяется к MacBook, планшетам или ноутбукам с разъемом USB Type-C PD и добавляет порт Type-C PD, три разъема USB 3.0, выход HDMI 4K и сетевой интерфейс RJ45. Подходит для высокоскоростной передачи видео с разрешением 4К. Три скоростных порта USB 3.0 позволяют дополнительно подключить к ноутбуку смартфоны, внешние жесткие диски и другие портативные устройства для синхронизации файлов и подзарядки аккумулятора. Дополнительный порт Type-C PD помимо передачи данных, также может заряжать устройства (100 Вт) с поддержкой системы Power Delivery. Многожильный кабель из бескислородной меди имеет несколько уровней защиты от внешних электронных и механических воздействий. Коннекторы из алюминиево-цинкового сплава и золотым покрытием контактов повышают срок службы кабеля и надежность соединения. Размеры: 115,5х44,5х16,5 мм. Вес 78,5 г.

Отзывы о товаре USB-концентратор Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 Multifunctional Type-C HUB Docking Station Grey CA




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Хаб
Страна производитель
Китай
Описание
Baseus Metal Gleam Series 6-in-1 позволяет подключить к порту Type-C PD до 6 различных устройств и расширить возможности возможности Вашего ноутбука или телефона. Присоединяется к MacBook, планшетам или ноутбукам с разъемом USB Type-C PD и добавляет порт Type-C PD, три разъема USB 3.0, выход HDMI 4K и сетевой интерфейс RJ45. Подходит для высокоскоростной передачи видео с разрешением 4К. Три скоростных порта USB 3.0 позволяют дополнительно подключить к ноутбуку смартфоны, внешние жесткие диски и другие портативные устройства для синхронизации файлов и подзарядки аккумулятора. Дополнительный порт Type-C PD помимо передачи данных, также может заряжать устройства (100 Вт) с поддержкой системы Power Delivery. Многожильный кабель из бескислородной меди имеет несколько уровней защиты от внешних электронных и механических воздействий. Коннекторы из алюминиево-цинкового сплава и золотым покрытием контактов повышают срок службы кабеля и надежность соединения. Размеры: 115,5х44,5х16,5 мм. Вес 78,5 г.
Самовывоз
Доставка
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