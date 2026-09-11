Смеситель для кухни ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-9 STEEL с выдвижной лейкой тип См-МОЦБИвА Черный-бронза
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Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
39.5
Длина излива
25
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 472021
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
39.5
Длина излива
25
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х32х9
Вес, кг.
2.4
Описание товара Смеситель для кухни ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-9 STEEL с выдвижной лейкой тип См-МОЦБИвА Черный-бронза
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) серии STEEL производятся из нержавеющей стали марки AISI 304. Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж D-35 мм. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 5 лет.
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Бренд
Тип товара
Смесители
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
39.5
Длина излива
25
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Страна производитель
Китай
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) серии STEEL производятся из нержавеющей стали марки AISI 304. Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж D-35 мм. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 5 лет.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель для кухни ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-9 STEEL с выдвижной лейкой тип См-МОЦБИвА Черный-бронза - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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