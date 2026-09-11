Смеситель Lemark Comfort (LM3075C-Blue) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель Lemark Comfort (LM3075C-Blue) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой
COMFORT - новая серия смесителей с подключением к фильтру с питьевой водой. Преимуществом серии является комфорт: теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя COMFORT, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе. Комплектация: Комбинированный аэратор для водопроводной и питьевой воды Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм<sup></sup> 35 мм Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота – 90 градусов) Присоединительная группа для настольного крепления Гибкая подводка 1/2 50 см Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлические рукоятки </span>
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Da...
-
В наличииЦена 14 830 руб.3708 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75024670 матовый черный
-
В наличииЦена 15 060 руб.3765 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75023000 хром
-
В наличииЦена 16 110 руб.4028 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75023670 матовый черный
-
В наличииЦена 16 220 руб. 20 160 руб.4055 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (7011, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 16 840 руб.4210 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Tecturis S 73314000 хром
-
В наличииЦена 17 422 руб. 20 500 руб.4356 руб. в СплитСмеситель для писсуара Lemark Project (LM4654CE)
-
В наличииЦена 17 740 руб.4435 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Tecturis E 73014000 хром
-
В наличииЦена 17 790 руб. 30 870 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром
-
В наличииЦена 17 970 руб.4493 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vivenis 75020000 хром
-
В наличииЦена 18 930 руб.4733 руб. в СплитСмеситель для душа Ideal Standard Ceratherm T25 A7201AA
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Отзывы о товаре Смеситель Lemark Comfort (LM3075C-Blue) для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой