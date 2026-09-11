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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА

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Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото 1
Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото 2
Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото 3
Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
140
Длина излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото 1
  • Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото 2
  • Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото 3
  • Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471820
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Характеристики

Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
140
Длина излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х12х6
Вес, г.
630

Описание товара Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА

Смеситель для кухни Tsarsberg ручка 1109 ИС.240031 устанавливается на кухонную мойку. Изделие представляет собой приспособление, которое позволяет подавать на излив воду из водопровода. Конструкция обладает прочным корпусом из силумина. Смеситель оснащен ручкой.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни TSARSBERG TSB-640-1109 тип См-МОЦБА, См-УмОЦБА




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Характеристики
Бренд
Tsarsberg
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
140
Длина излива
250
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Tsarsberg ручка 1109 ИС.240031 устанавливается на кухонную мойку. Изделие представляет собой приспособление, которое позволяет подавать на излив воду из водопровода. Конструкция обладает прочным корпусом из силумина. Смеситель оснащен ручкой.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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