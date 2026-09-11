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Смеситель для кухни FAUZT FZs-822-BL101 гибкий излив тип См-МОЦБА Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни FAUZT FZs-822-BL101 гибкий излив тип См-МОЦБА Черный

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Смеситель для кухни FAUZT FZs-822-BL101 гибкий излив тип См-МОЦБА Черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471701
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
45.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х21х6
Вес, кг.
1.42

Описание товара Смеситель для кухни FAUZT FZs-822-BL101 гибкий излив тип См-МОЦБА Черный

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления ЦАМ. Монтаж настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни FAUZT FZs-822-BL101 гибкий излив тип См-МОЦБА Черный




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
5.5
Страна бренда
Россия
Ширина, см
45.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный, хром
Материал корпуса
ЦАМ
Подсветка
нет
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления ЦАМ. Монтаж настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


Смеситель для кухни FAUZT FZs-822-BL101 гибкий излив тип См-МОЦБА Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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