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Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА

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Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 1
Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 2
Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 3
Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Высота излива
70
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 1
  • Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 2
  • Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 3
  • Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471682
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
70
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
26х10х6
Вес, г.
710

Описание товара Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА

Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.Страна: Россия. Тип: смеситель. Область применения: бытовая. Стилистика дизайна: современный.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни FAUZT FZs-800-117 короткий излив тип См-УмОЦБА, См-МОЦБА




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
70
Длина излива
145
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.Страна: Россия. Тип: смеситель. Область применения: бытовая. Стилистика дизайна: современный.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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