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Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл

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Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл - фото 1
Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл - фото 2
Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл - фото 3
Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл - фото 1
  • Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл - фото 2
  • Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл - фото 3
  • Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471499
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
21х15х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа FAUZT FZs-241-B100 тип См-ДшОНРШл




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
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Страна производитель
Россия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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