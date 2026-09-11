Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА
Однорычажный смеситель для ванной комнаты от российского производителя ПрофСан и переключателем для душа. Используется для установки в ванной комнате в целях регулирования температуры подачи воды. Смеситель по параметрам герметичности относится ко второй группе с рабочим давлением 0,63 Мпа. Изделие выполнено из латуни с последующим хромированием, что придаёт крану эстетически выгодные свойства и вместе с тем обеспечивает долгий срок эффективной эксплуатации. В комплекте со смесителем поставляются эксцентрики, отражатели, держатель для лейки настенный, гибкий шланг длиной 150 см и лейка. Товар сертифицирован и соответствует ГОСТ 25809-96 см-вудрншла и ГОСТ 19681-2016. Вся продукция под торговой маркой ПрофСан застрахована. Вы можете быть уверены в ответственности компании ПрофСан и надёжности её продукции. Гарантийный срок на смеситель составляет 2 года.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСкрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 4 140 руб. 5 270 руб.1035 руб. в СплитСмеситель для кухни Lemark Plus Grace LM1504C
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71560670 матовый ч...
-
В наличииЦена 4 350 руб. 11 520 руб.1088 руб. в СплитСмеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный ...
-
В наличииЦена 4 850 руб. 4 950 руб.1213 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ010)
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667000 хром
-
В наличииЦена 5 220 руб. 5 310 руб.1305 руб. в СплитСмеситель для душа ПСМ-ПРОФСАН PSM-300-4 STEEL тип См-ДшОНРШл
-
В наличииЦена 5 400 руб.1350 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71558670 матовый ч...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К023 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА