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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К008 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К008 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА

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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К008 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
375
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471437
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
8
Страна бренда
Россия
Ширина, см
13
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
375
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х8
Вес, кг.
1.67

Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К008 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К008 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
8
Страна бренда
Россия
Ширина, см
13
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
375
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-521-К008 ПЛЮС тип См-ВУОРНШлА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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