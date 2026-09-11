Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-500-1 ДИЗАЙН тип См-ВОРНШлА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
13
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471435
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
13
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х13
Вес, кг.
2.54
Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-500-1 ДИЗАЙН тип См-ВОРНШлА
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж D-35 мм. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 2 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 290 руб. 11 160 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71440000 хром
-
В наличииЦена 10 440 руб.2610 руб. в СплитСмеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517000 хром
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Vitra Minimax S A41994EXP
-
В наличииЦена 10 550 руб.2638 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Rebris E 72658670 матовый черный
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551670 матовый ч...
-
В наличииЦена 11 200 руб.2800 руб. в СплитСмеситель Vitra Root Round A42707EXP для раковины-чаши, хром
-
В наличииЦена 11 330 руб.2833 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Rebris E 72468000 хром
-
В наличииЦена 11 380 руб.2845 руб. в СплитСкрытая часть смесителя Hansgrohe iBox universal 01800180
-
В наличииЦена 11 910 руб.2978 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Rebris E 72557670 матовый черны...
-
В наличииЦена 11 910 руб.2978 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Rebris E 72557000 хром
Бренд
Тип товара
Смесители
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
13
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Надёжный картридж D-35 мм. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 2 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-500-1 ДИЗАЙН тип См-ВОРНШлА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-500-1 ДИЗАЙН тип См-ВОРНШлА