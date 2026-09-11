Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-159-К89 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х8
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-159-К89 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
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Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настенный
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-159-К89 СТАНДАРТ-А тип См-ВУДРНШлА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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