Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-158-75 ЕВРО тип См-ВУДРНШлА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
36
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471423
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
36
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х13х8
Вес, кг.
1.8
Описание товара Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-158-75 ЕВРО тип См-ВУДРНШлА
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Латунные Кран-буксы. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 2 лет.
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Бренд
Тип товара
Смесители
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
36
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Смесители ПСМ-Профсан (Россия) производятся из латуни марки ЛЦ40С (ГОСТ 15527-2004). Долговечный и экологичный материал, безопасный для здоровья. Латунные Кран-буксы. Пластины (керамические) из минерала Корунд (Al?O?), по твердости, стоит после алмаза. Изделие прошло испытание под давлением воды и воздуха от 3 Атм до 10 Атм. и соответствует принятым в России нормам ГОСТ. Высокое качество по доступной цене. Гарантия - 2 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-158-75 ЕВРО тип См-ВУДРНШлА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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