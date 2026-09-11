Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-840-126 тип См-ВОРНШлА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-840-126 тип См-ВОРНШлА

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-840-126 тип См-ВОРНШлА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Длина излива
15
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471370
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Длина излива
15
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
эксцентрики | душевая лейка | душевой шланг | смеситель | декоративная шайба (отражатель) | паспорт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х21х8
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-840-126 тип См-ВОРНШлА

Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-840-126 тип См-ВОРНШлА




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители
Страна бренда
Россия
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Длина излива
15
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Развернуть
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
эксцентрики | душевая лейка | душевой шланг | смеситель | декоративная шайба (отражатель) | паспорт
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-840-126 тип См-ВОРНШлА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...