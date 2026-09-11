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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА

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Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА - фото 1
Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА - фото 2
Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
вентильное
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Длина излива
410
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА - фото 1
  • Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА - фото 2
  • Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 471349
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Характеристики

Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители
Тип управления
вентильное
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
410
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
44х13х8
Вес, кг.
1.54

Описание товара Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА

Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.Страна: Россия. Тип: смеситель. Область применения: бытовая. Стилистика дизайна: современный.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем FAUZT FZs-428-18 тип См-ВУДРНШлА




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Характеристики
Бренд
FAUZT
Тип товара
Смесители
Тип управления
вентильное
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
ЦАМ
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
410
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Смесители FAUZT (Россия) созданы для обеспечения ваших краткосрочных (на несколько месяцев) и среднесрочнных (1-2 года) потребностей. Например: Съёмнная квартира, сезонное жильё, подменный, временный вариант. Благодаря очень низкой цене, смесители FAUZT можете приобрести в любой, необходимый, момент при этом обладая минимальными денежными средствами. Наши смесители - ваше решение.Страна: Россия. Тип: смеситель. Область применения: бытовая. Стилистика дизайна: современный.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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