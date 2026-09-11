Корзина для белья с ручками Fixsen, коричневая, 80 литров (FX-1034)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзина для белья
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471097
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корзина для белья
Высота, см
60
Материал
полиэстер
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х54х4
Вес, г.
10
Описание товара Корзина для белья с ручками Fixsen, коричневая, 80 литров (FX-1034)
Корзина для белья FX-1034 - удобная и вместительная корзина с ручками. В ней можно хранить бельё для стирки, а также использовать её как контейнер для вещей или детских игрушек. ?Изготовлена из качественного и прочного материала, обладающего хорошей воздухопроницаемостью и износостойкостью. При необходимости ее легко можно вымыть или протереть, чтобы удалить пыль и другие загрязнения. Благодаря ручкам ее можно переносить в удобное место.
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Бренд
Тип товара
Корзина для белья
Высота, см
60
Материал
полиэстер
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Корзина для белья FX-1034 - удобная и вместительная корзина с ручками. В ней можно хранить бельё для стирки, а также использовать её как контейнер для вещей или детских игрушек. ?Изготовлена из качественного и прочного материала, обладающего хорошей воздухопроницаемостью и износостойкостью. При необходимости ее легко можно вымыть или протереть, чтобы удалить пыль и другие загрязнения. Благодаря ручкам ее можно переносить в удобное место.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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