Смеситель для ванны с душем DECOROOM DR21 (DR21071)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
11.6
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470734
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
72.6
Страна бренда
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
11.6
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х41х15
Вес, кг.
3.61
Описание товара Смеситель для ванны с душем DECOROOM DR21 (DR21071)
Смеситель для ванны с душем DECOROOM DR21 (DR21071). Комплектация: смеситель, паспорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 620 руб.2405 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Rebris S 72648670 матовый черный
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитСмеситель для раковины Vitra Minimax S A41990EXP
-
В наличииЦена 9 630 руб.2408 руб. в СплитСмеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L...
-
В наличииЦена 9 740 руб.2435 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром
-
В наличииЦена 10 030 руб.2508 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71569000 хром
-
В наличииЦена 10 290 руб. 11 160 руб.2573 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Ursus (LM7203BL)
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Blend 71440000 хром
-
В наличииЦена 10 440 руб.2610 руб. в СплитСмеситель для душа Ideal Standard Cerafine D BC493AA
-
В наличииЦена 10 480 руб.2620 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Rebris S 72517000 хром
-
В наличииЦена 10 520 руб.2630 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Vitra Minimax S A41994EXP
-
В наличииЦена 10 550 руб.2638 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Rebris E 72658670 матовый черный
-
В наличииЦена 11 010 руб.2753 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71551670 матовый ч...
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
72.6
Страна бренда
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
11.6
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны с душем DECOROOM DR21 (DR21071). Комплектация: смеситель, паспорт.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны с душем DECOROOM DR21 (DR21071) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны с душем DECOROOM DR21 (DR21071)