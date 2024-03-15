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Поручень для ванны FIXSEN Kvadro 35 см (FX-61317B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поручень для ванны FIXSEN Kvadro 35 см (FX-61317B)

2 Отзывы
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Поручень для ванны FIXSEN Kvadro 35 см (FX-61317B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень для ванны
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470592
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Поручень для ванны
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
46х13х6
Вес, г.
470

Описание товара Поручень для ванны FIXSEN Kvadro 35 см (FX-61317B)

Поручень для ванной Fixsen Kvadro FX-61317В прямой, хромированный. Kvadro - одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание.

Отзывы о товаре Поручень для ванны FIXSEN Kvadro 35 см (FX-61317B)

Источник: Яндекс Маркет
15.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Достойный поручень для ванны, качественный, используем как полотенцесушитель, пользуемся уже больше года, все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2022
Александр 009

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен поручнем, соотношение цена /качество, самый лучший на рынке.



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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Поручень для ванны
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Поручень для ванной Fixsen Kvadro FX-61317В прямой, хромированный. Kvadro - одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Достойный поручень для ванны, качественный, используем как полотенцесушитель, пользуемся уже больше года, все отлично.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2022
Александр 009

Достоинства:


Комментарий:
Очень доволен поручнем, соотношение цена /качество, самый лучший на рынке.


Поручень для ванны FIXSEN Kvadro 35 см (FX-61317B) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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