Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003C)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003C)
Серия Hotel создана специально для сегмента HoReCa и наделена повышенными эксплуатационными характеристиками. В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования. Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 380 руб. 2 430 руб.595 руб. в СплитСтакан для зубных щеток Timo Saona хром (13031/00)
-
В наличииЦена 2 750 руб. 3 330 руб.688 руб. в СплитПолка FIXSEN Best стеклянная (FX-71603)
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755670 матовый черный
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe Logis Universal 4172600...
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитДозатор для жидкого мыла Hansgrohe Logis Universal 41714000
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДвойной крючок Hansgrohe AddStories 41755140 бронза
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитМыльница Hansgrohe AddStories 41746000 хром
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитСтаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749000 хром
-
В наличииЦена 3 790 руб. 4 050 руб.948 руб. в СплитДержатель для стаканчика AM.PM Gem A9034300 хром
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754700 м...
-
В наличииЦена 3 890 руб. 4 410 руб.973 руб. в СплитПолка стеклянная AM.PM Sense L A7455100 серебристый
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКольевой держатель для полотенец Hansgrohe AddStories 41754000 х...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Полка FIXSEN Hotel прямоугольная одноэтажная с пластиковой вставкой (FX-31003C)