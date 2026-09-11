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Дозатор для жидкого мыла FIXSEN Sole (FX-301-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор для жидкого мыла FIXSEN Sole (FX-301-1)

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Дозатор для жидкого мыла FIXSEN Sole (FX-301-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470529
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настольный
Размеры в упаковке, см
17х7х7
Вес, г.
780

Описание товара Дозатор для жидкого мыла FIXSEN Sole (FX-301-1)

бетон, пластик

Отзывы о товаре Дозатор для жидкого мыла FIXSEN Sole (FX-301-1)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Дозатор для жидкого мыла
Установка (монтаж)
настольный
Описание
бетон, пластик
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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