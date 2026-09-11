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Стойка FIXSEN Rainbow напольная б/д двойной + ерш красная (FX-32-06) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка FIXSEN Rainbow напольная б/д двойной + ерш красная (FX-32-06)

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Стойка FIXSEN Rainbow напольная б/д двойной + ерш красная (FX-32-06)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470508
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, см
59х17х11
Вес, кг.
1.6

Описание товара Стойка FIXSEN Rainbow напольная б/д двойной + ерш красная (FX-32-06)

Стойка FIXSEN Rainbow напольная б/д двойной + ерш красная (FX-32-06)

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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
напольный
Описание
Стойка FIXSEN Rainbow напольная б/д двойной + ерш красная (FX-32-06)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка FIXSEN Rainbow напольная б/д двойной + ерш красная (FX-32-06) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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