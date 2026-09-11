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Коврик для ванной Fixsen Lido 1-ый бирюзовый, 50х80см (FX-3002T) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для ванной Fixsen Lido 1-ый бирюзовый, 50х80см (FX-3002T)

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Коврик для ванной Fixsen Lido 1-ый бирюзовый, 50х80см (FX-3002T)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для ванной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470420
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
80
Материал
полиэстер/текстиль
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х51х3
Вес, г.
940

Описание товара Коврик для ванной Fixsen Lido 1-ый бирюзовый, 50х80см (FX-3002T)

Коврик для ванной комнаты Lido FX-3002T дополнит дизайн интерьера и обеспечит комфортное завершение водных процедур. Размер модели средний — 80?50 см, толщина составляет 3 см. Коврик однотонный, расцветка — бирюзовая. Изготовлен аксессуар из полиэстера. Материал приятный на ощупь, хорошо переносит высокую влажность и быстро высыхает. Противоскользящее покрытие основания повышает безопасность использования коврика.

Отзывы о товаре Коврик для ванной Fixsen Lido 1-ый бирюзовый, 50х80см (FX-3002T)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Коврик для ванной
Высота, см
80
Материал
полиэстер/текстиль
Страна производства
Чехия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для ванной комнаты Lido FX-3002T дополнит дизайн интерьера и обеспечит комфортное завершение водных процедур. Размер модели средний — 80?50 см, толщина составляет 3 см. Коврик однотонный, расцветка — бирюзовая. Изготовлен аксессуар из полиэстера. Материал приятный на ощупь, хорошо переносит высокую влажность и быстро высыхает. Противоскользящее покрытие основания повышает безопасность использования коврика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для ванной Fixsen Lido 1-ый бирюзовый, 50х80см (FX-3002T) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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