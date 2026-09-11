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Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012)

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Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012) - фото 1
Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012) - фото 2
Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзина для белья
Установка (монтаж)
напольный
  • Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012) - фото 1
  • Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012) - фото 2
  • Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 470200
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Корзина для белья
Установка (монтаж)
напольный
Размеры в упаковке, см
39х38х5
Вес, г.
560

Описание товара Корзина для белья FIXSEN LOFT STYLE с алюминиевыми ручками бежевая (FX-1012)

Корзина для белья изготовлена из прочного и долговечного полиэстера, отвечающего требованиям влажного помещения. Для удобства использования корзины предусмотрены дюралюминиевые прорезиненные ручки в виде кольца. Нейтральный цвет и приятная фактура делают корзину эстетически привлекательным дополнением интерьера ванной комнаты.

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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Корзина для белья
Установка (монтаж)
напольный
Описание
Корзина для белья изготовлена из прочного и долговечного полиэстера, отвечающего требованиям влажного помещения. Для удобства использования корзины предусмотрены дюралюминиевые прорезиненные ручки в виде кольца. Нейтральный цвет и приятная фактура делают корзину эстетически привлекательным дополнением интерьера ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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