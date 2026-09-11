Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470081
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА
Душевая система ПрофСан ПСМ 500-8 предназначен для обустройства ванной комнаты с классическим резервуаром или душевой кабинкой. Корпус выполнен из высококачественной латуни. Представляет собой изогнутую прямоугольную в сечении штангу с круглой насадкой. Конструкция фиксируется на стене, оснащена однорычажным смесителем современного дизайна. Вода равномерно распределяется между форсунками, создает эффект тропического дождя. Ниже круглой крепежной планки расположен перпендикулярный держатель для стильной лейки со шлангом. Регулируемая стойка позволяет подобрать приемлемую высоту для каждого члена семьи. Верхний душ освобождает руки для комфортного купания. Режим каскадного душа оказывает массажный эффект, улучшает кровообращение и самочувствие, бодрит.
Душевая система ПрофСан ПСМ 500-8 предназначен для обустройства ванной комнаты с классическим резервуаром или душевой кабинкой. Корпус выполнен из высококачественной латуни. Представляет собой изогнутую прямоугольную в сечении штангу с круглой насадкой. Конструкция фиксируется на стене, оснащена однорычажным смесителем современного дизайна. Вода равномерно распределяется между форсунками, создает эффект тропического дождя. Ниже круглой крепежной планки расположен перпендикулярный держатель для стильной лейки со шлангом. Регулируемая стойка позволяет подобрать приемлемую высоту для каждого члена семьи. Верхний душ освобождает руки для комфортного купания. Режим каскадного душа оказывает массажный эффект, улучшает кровообращение и самочувствие, бодрит.
Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевая система ПСМ-ПРОФСАН ДИЗАЙН PSM-500-8 тип См-ВДшОРНТрА