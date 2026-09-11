Триммер электрический Ресанта ЭТ-450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 468733
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
1
Описание товара Триммер электрический Ресанта ЭТ-450
Триммер электрический ЭТ-450 Ресанта - надежный инструмент для кошения мягкой молодой травы на небольшой площади. Подойдёт для работы на приусадебном участке или в саду. Ширина обработки - 22 см. На основной рукоятке предусмотрена мягкая накладка для удобного удержания инструмента. Электрический двигатель расположен внизу. Головка с леской – режущая часть триммера, состоит из пластикового корпуса и заправленной внутрь его лески диаметром 1, 2 мм. Длина кабеля 30 см.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитSTEHER 400 Вт, ш/с 25 см, сетевой триммер (TEL-25-410)
-
В наличииЦена 2 360 руб.590 руб. в СплитТриммер сетевой ЗУБР 300 Вт ТСН-25-300
-
В наличииЦена 2 825 руб.707 руб. в СплитЭлектрический триммер Huter GET-400
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитТриммер сетевой ЗУБР 400 Вт ТСН-26-400
-
В наличииЦена 3 180 руб. 4 050 руб.795 руб. в СплитТриммер-газонокосилка аккумуляторный ZITREK GreenCut 20 Pro (20В...
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитТриммер аккумуляторный ЗУБР С1-18, 18В, 25см, без АКБ, (ТА-185)
-
В наличииЦена 3 380 руб.845 руб. в СплитSTEHER 600 Вт, ш/с 33 см, сетевой триммер (TEL-33-610)
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитТриммер аккумуляторный бесщеточный ЗУБР 20 В, 310 мм, без АКБ (L...
-
В наличииЦена 5 560 руб.1390 руб. в СплитКоса сетевая STEHER 1300 Вт SEH-38-1300
-
В наличииЦена 5 810 руб.1453 руб. в СплитЗУБР С1-18, 18 В, 25 см, 1 АКБ (2 А·ч), аккумуляторный триммер (...
-
В наличииЦена 5 980 руб.1495 руб. в СплитТриммер сетевой ЗУБР 1300 Вт ТСВ-38-1300
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитТриммер бензиновый Denzel DT 33S (96223)
Триммер электрический ЭТ-450 Ресанта - надежный инструмент для кошения мягкой молодой травы на небольшой площади. Подойдёт для работы на приусадебном участке или в саду. Ширина обработки - 22 см. На основной рукоятке предусмотрена мягкая накладка для удобного удержания инструмента. Электрический двигатель расположен внизу. Головка с леской – режущая часть триммера, состоит из пластикового корпуса и заправленной внутрь его лески диаметром 1, 2 мм. Длина кабеля 30 см.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 - стоимость товара 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Триммер электрический Ресанта ЭТ-450