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Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Триммер электрический Ресанта ЭТ-450

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Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 - фото 1
Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 - фото 2
Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Триммер садовый электрический
  • Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 - фото 1
  • Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 - фото 2
  • Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 468733
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Характеристики

Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер садовый электрический
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
1

Описание товара Триммер электрический Ресанта ЭТ-450

Триммер электрический ЭТ-450 Ресанта - надежный инструмент для кошения мягкой молодой травы на небольшой площади. Подойдёт для работы на приусадебном участке или в саду. Ширина обработки - 22 см. На основной рукоятке предусмотрена мягкая накладка для удобного удержания инструмента. Электрический двигатель расположен внизу. Головка с леской – режущая часть триммера, состоит из пластикового корпуса и заправленной внутрь его лески диаметром 1, 2 мм. Длина кабеля 30 см.



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Отзывы о товаре Триммер электрический Ресанта ЭТ-450




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Характеристики
Бренд
Ресанта
Тип товара
Триммер садовый электрический
Описание
Триммер электрический ЭТ-450 Ресанта - надежный инструмент для кошения мягкой молодой травы на небольшой площади. Подойдёт для работы на приусадебном участке или в саду. Ширина обработки - 22 см. На основной рукоятке предусмотрена мягкая накладка для удобного удержания инструмента. Электрический двигатель расположен внизу. Головка с леской – режущая часть триммера, состоит из пластикового корпуса и заправленной внутрь его лески диаметром 1, 2 мм. Длина кабеля 30 см.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Триммер электрический Ресанта ЭТ-450 - стоимость товара 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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