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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G10 2.4ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G10 2.4ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA

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Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 1
Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 2
Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 3
Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 4
Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 5
Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 6
Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 7
Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 1
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 2
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 3
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 4
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 5
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 6
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 7
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Omni Airmax 2.4GHZ (AMO-2G10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467482
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.2х0.2
Вес, г.
113

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G10 2.4ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA

Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G10 всенаправленного типа. Это значит, что сигнал отправляется на 360 градусов. Формируется сеть Wi-Fi с большим покрытием. Можно подключать к ней абонентское оборудование, чтобы получить доступ к ресурсам Интернета. Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G10 наружная. Ее установка происходит на столбе на здании. Естественно, производитель подготовил оборудование к условиям эксплуатации. Антенна не боится атмосферных осадков, переносит температуры от -30 до +50 °С. Разъемы для подключения – RP-SMA x2. Работает эта антенна на частоте 2.3-2.5 ГГц. Она широко используется для беспроводной передачи сигнала, благодаря ей обеспечивается большая зона покрытия. Установка антенны не вызовет трудностей. Она поставляется с необходимыми креплениями для последующего монтажа оборудования. Благодаря им гарантирована прочная фиксация, антенна выдерживает ветровые нагрузки при эксплуатации.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G10 2.4ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G10 всенаправленного типа. Это значит, что сигнал отправляется на 360 градусов. Формируется сеть Wi-Fi с большим покрытием. Можно подключать к ней абонентское оборудование, чтобы получить доступ к ресурсам Интернета. Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G10 наружная. Ее установка происходит на столбе на здании. Естественно, производитель подготовил оборудование к условиям эксплуатации. Антенна не боится атмосферных осадков, переносит температуры от -30 до +50 °С. Разъемы для подключения – RP-SMA x2. Работает эта антенна на частоте 2.3-2.5 ГГц. Она широко используется для беспроводной передачи сигнала, благодаря ей обеспечивается большая зона покрытия. Установка антенны не вызовет трудностей. Она поставляется с необходимыми креплениями для последующего монтажа оборудования. Благодаря им гарантирована прочная фиксация, антенна выдерживает ветровые нагрузки при эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G10 2.4ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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