Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467482
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G10 2.4ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA
Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G10 всенаправленного типа. Это значит, что сигнал отправляется на 360 градусов. Формируется сеть Wi-Fi с большим покрытием. Можно подключать к ней абонентское оборудование, чтобы получить доступ к ресурсам Интернета. Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G10 наружная. Ее установка происходит на столбе на здании. Естественно, производитель подготовил оборудование к условиям эксплуатации. Антенна не боится атмосферных осадков, переносит температуры от -30 до +50 °С. Разъемы для подключения – RP-SMA x2. Работает эта антенна на частоте 2.3-2.5 ГГц. Она широко используется для беспроводной передачи сигнала, благодаря ей обеспечивается большая зона покрытия. Установка антенны не вызовет трудностей. Она поставляется с необходимыми креплениями для последующего монтажа оборудования. Благодаря им гарантирована прочная фиксация, антенна выдерживает ветровые нагрузки при эксплуатации.
Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G10 всенаправленного типа. Это значит, что сигнал отправляется на 360 градусов. Формируется сеть Wi-Fi с большим покрытием. Можно подключать к ней абонентское оборудование, чтобы получить доступ к ресурсам Интернета. Антенна Ubiquiti AirMax Omni AMO-2G10 наружная. Ее установка происходит на столбе на здании. Естественно, производитель подготовил оборудование к условиям эксплуатации. Антенна не боится атмосферных осадков, переносит температуры от -30 до +50 °С. Разъемы для подключения – RP-SMA x2. Работает эта антенна на частоте 2.3-2.5 ГГц. Она широко используется для беспроводной передачи сигнала, благодаря ей обеспечивается большая зона покрытия. Установка антенны не вызовет трудностей. Она поставляется с необходимыми креплениями для последующего монтажа оборудования. Благодаря им гарантирована прочная фиксация, антенна выдерживает ветровые нагрузки при эксплуатации.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G10 2.4ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AMO-2G10 2.4ГГц всенаправленная MIMO 10dBi 2xRP-SMA