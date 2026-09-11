Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-2G16-90 2.4ГГц секторная 16dBi N-type 90°

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Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 467480
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Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-2G16-90 работает с наружной точкой доступа и является средством развертывания базовой станции с покрытием сектора 90°, реализующей принцип 2х2 MIMO PtMP. Направленная уличная модель в белом корпусе, защищенном от атмосферных воздействий, обеспечивает коэффициент усиления сигнала беспроводной сети 16 dBi. Она поддерживает работу в востребованном диапазоне частот 2.3 - 2.7 ГГц. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-2G16-90 с вертикальной или линейной поляризацией оснащается разъемами RP-SMA x2 и монтируется на стене или специальной мачте. Настройка рабочей конфигурации такого компонента производится с помощью специального ПО через операционную систему для роутеров AirOS.
Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-2G16-90 работает с наружной точкой доступа и является средством развертывания базовой станции с покрытием сектора 90°, реализующей принцип 2х2 MIMO PtMP. Направленная уличная модель в белом корпусе, защищенном от атмосферных воздействий, обеспечивает коэффициент усиления сигнала беспроводной сети 16 dBi. Она поддерживает работу в востребованном диапазоне частот 2.3 - 2.7 ГГц. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-2G16-90 с вертикальной или линейной поляризацией оснащается разъемами RP-SMA x2 и монтируется на стене или специальной мачте. Настройка рабочей конфигурации такого компонента производится с помощью специального ПО через операционную систему для роутеров AirOS.
Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-2G16-90 2.4ГГц секторная 16dBi N-type 90° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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