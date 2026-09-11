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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-2G16-90 2.4ГГц секторная 16dBi N-type 90° купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-2G16-90 2.4ГГц секторная 16dBi N-type 90°

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Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 1
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 2
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 3
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 4
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 5
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 6
Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi антенна
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 1
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 2
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 3
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 4
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 5
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 6
  • Wi-Fi антенна Ubiquiti Sector Airmax 2.4GHZ (AM-2G16-90) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467480
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Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, кг.
4.66

Описание товара Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-2G16-90 2.4ГГц секторная 16dBi N-type 90°

Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-2G16-90 работает с наружной точкой доступа и является средством развертывания базовой станции с покрытием сектора 90°, реализующей принцип 2х2 MIMO PtMP. Направленная уличная модель в белом корпусе, защищенном от атмосферных воздействий, обеспечивает коэффициент усиления сигнала беспроводной сети 16 dBi. Она поддерживает работу в востребованном диапазоне частот 2.3 - 2.7 ГГц. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-2G16-90 с вертикальной или линейной поляризацией оснащается разъемами RP-SMA x2 и монтируется на стене или специальной мачте. Настройка рабочей конфигурации такого компонента производится с помощью специального ПО через операционную систему для роутеров AirOS.

Отзывы о товаре Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-2G16-90 2.4ГГц секторная 16dBi N-type 90°




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Wi-Fi антенна
Страна производитель
Китай
Описание
Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-2G16-90 работает с наружной точкой доступа и является средством развертывания базовой станции с покрытием сектора 90°, реализующей принцип 2х2 MIMO PtMP. Направленная уличная модель в белом корпусе, защищенном от атмосферных воздействий, обеспечивает коэффициент усиления сигнала беспроводной сети 16 dBi. Она поддерживает работу в востребованном диапазоне частот 2.3 - 2.7 ГГц. Антенна Ubiquiti AirMax Sector AM-2G16-90 с вертикальной или линейной поляризацией оснащается разъемами RP-SMA x2 и монтируется на стене или специальной мачте. Настройка рабочей конфигурации такого компонента производится с помощью специального ПО через операционную систему для роутеров AirOS.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Антенна Wi?Fi Ubiquiti AM-2G16-90 2.4ГГц секторная 16dBi N-type 90° - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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