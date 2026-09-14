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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LREC9802BT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LREC9802BT

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9802BT - фото 1
Сетевой адаптер LR-Link LREC9802BT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер LR-Link LREC9802BT - фото 1
  • Сетевой адаптер LR-Link LREC9802BT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LREC9802BT
8 610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х3
Вес, г.
300

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LREC9802BT

Сетевой адаптер позволяет подключить портативный или настольный компьютер к проводной сети интернет и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к сети, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LREC9802BT




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой адаптер позволяет подключить портативный или настольный компьютер к проводной сети интернет и обеспечивает увеличенную скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к сети, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 2x10GbE RJ45 PCIe2.1 x8 LREC9802BT - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8610 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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