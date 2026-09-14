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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+

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Сетевой адаптер LR-Link LREC9804BF-4SFP+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 600 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467299
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+
17 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х15х3
Вес, г.
270

Описание товара Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+

Сетевая карта 4 порта 10GBase-X (SFP+), низкопрофильная, чип Intel XL710

Отзывы о товаре Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта 4 порта 10GBase-X (SFP+), низкопрофильная, чип Intel XL710
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта LR-LINK 4x10GbE SFP+ PCIe3.0 x8 LREC9804BF-4SFP+ - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17600 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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