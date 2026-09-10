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Процессор Intel Core i5-11600 (CM8070804491513 S RKNW) OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Intel Core i5-11600 (CM8070804491513 S RKNW) OEM

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Процессор Intel Core i5-11600 (CM8070804491513 S RKNW) OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L3
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 467271
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.8
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i5-11600 (CM8070804491513 S RKNW) OEM

Intel Core i5-11600 выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 2.8 ГГц, которую можно увеличить до 4.8 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 12 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 750.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i5-11600 (CM8070804491513 S RKNW) OEM




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core i5
Socket
LGA 1200
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
14
Ядро
Rocket Lake-S
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L2
1
Объем кэша L3
12
Тактовая частота
2.8
Развернуть
Тип памяти
DDR4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная рабочая температура
100
Интегрированное графическое ядро
Intel UHD Graphics 750
Страна производитель
Китай
Описание
Intel Core i5-11600 выпускается по нормам 14-нм техпроцесса. Тактовая частота процессора составляет 2.8 ГГц, которую можно увеличить до 4.8 ГГц при задействовании режима Turbo Boost. Объем кэш-памяти 3 уровня равен 12 МБ.?Встроенная графика представлена ядром Intel UHD Graphics 750.
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Отзывы


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