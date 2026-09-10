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Корпус Supermicro CSE-216BE2C-R920LPB 2U 24x2.5" HS 2x920W Redundant купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Supermicro CSE-216BE2C-R920LPB 2U 24x2.5" HS 2x920W Redundant

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Корпус Supermicro CSE-216BE2C-R920LPB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
264 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466944
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
97х74х28
Вес, кг.
25.6

Описание товара Корпус Supermicro CSE-216BE2C-R920LPB 2U 24x2.5" HS 2x920W Redundant

Серверный стоечный корпус с возможностью размещения 24 накопителей форм-фактора 2,5.

Отзывы о товаре Корпус Supermicro CSE-216BE2C-R920LPB 2U 24x2.5" HS 2x920W Redundant




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Серверный стоечный корпус с возможностью размещения 24 накопителей форм-фактора 2,5.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Supermicro CSE-216BE2C-R920LPB 2U 24x2.5" HS 2x920W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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