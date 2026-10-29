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Корпус Chenbro RM41300H11 4U 6x5.25" + 2x3.5" Fix NoPSU купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Chenbro RM41300H11 4U 6x5.25" + 2x3.5" Fix NoPSU

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Корпус Chenbro RM41300H11*13719
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 010 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 466935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус Chenbro RM41300H11 4U 6x5.25" + 2x3.5" Fix NoPSU
17 010 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chenbro
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
15

Описание товара Корпус Chenbro RM41300H11 4U 6x5.25" + 2x3.5" Fix NoPSU

Корпус Chenbro RM41300H11*13719

Отзывы о товаре Корпус Chenbro RM41300H11 4U 6x5.25" + 2x3.5" Fix NoPSU




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Характеристики
Бренд
Chenbro
Тип товара
Корпуса
Описание
Корпус Chenbro RM41300H11*13719
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Chenbro RM41300H11 4U 6x5.25" + 2x3.5" Fix NoPSU - по цене 17010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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