Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 2U PWS-2K21A-BR
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Характеристики
Описание товара Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 2U PWS-2K21A-BR
Блок питания PoE Ubiquiti POE-24-12W подходит для питания роутеров, маршрутизаторов и прочего сетевого оборудования, получающего питание по технологии Power over Ethernet через кабель типа витая пара. Снабженный заземлением в качестве защиты от электростатических зарядов адаптер подключается к сети 220 В через сетевой шнур. Выходное напряжение блока питания, совместимого с устройствами бренда Ubiquiti и не только, равняется 24 В, сила тока - 0.5 А. На передней панели адаптера питания PoE Ubiquiti POE-24-12W расположены два ярких светодиода. Один из них является индикатором Ethernet-подключения к LAN-порту, а другой информирует, что адаптер подключен к сети питания. Устройство можно разместить на стене при помощи металлического кронштейна, вошедшего в комплект.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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