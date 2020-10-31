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Коврик для мыши Steelseries QcK mini черный (63005)

Артикул: 46488
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 46488
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БрендSteel
Тип товараКоврик для мыши
Антискользящее покрытиеда
Высота, см2
Длина, см21
Материалткань
Ширина, см25
Коврик имеет небольшой размер, что поможет использовать его при ограниченном рабочем пространстве. Не скользящая основа замечательно фиксирует его на поверхности. Повышенная износостойкость обеспечит долговечное использование данного коврика.


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