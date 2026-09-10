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Набор "Бытовая техника для кухни" с миксером в коробке 44019 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор "Бытовая техника для кухни" с миксером в коробке 44019

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Набор &quot;Бытовая техника для кухни&quot; с миксером в коробке 44019
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
1 400 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464836
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
миксер, миска, две половинки яйца, пачка муки, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х10
Вес, г.
450

Описание товара Набор "Бытовая техника для кухни" с миксером в коробке 44019

Мама готовит крем или тесто для выпечки? Маленький помощник тут как тут! С игрушечным миксером Viga Toys PolarB из дерева ребенок может играть в приготовление разных блюд, «угощать» родных и друзей. Набор юного повара состоит из деревянного миксера и миски, а также игрушечных продуктов – пачки муки и яйца из дерева. Комплект будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет. Развивающая игрушка в виде детского кухонного прибора тренирует воображение, социальные навыки, мышление, самостоятельность. Она дает возможность малышу попробовать себя в новой роли, придумать сюжет для игры, больше узнать о кулинарии, развить умение общаться и эмпатию. Дети учатся, подражая взрослым. Домашние дела, приготовление еды – интересные и понятные игры для ребенка. Сначала он насыпает в миску немного муки, разбивает яйцо. Поднимает ручку и ставит емкость под венчик. Вращает ручку, смешивая ингредиенты. Все детали и продукты – из дерева. Никакого беспорядка и необходимости убирать. Набор кулинара дает представление об устройстве приборов, рецептах блюд. Размер детского миксера 15x15x8, 7 см. Развивающая деревянная игрушка из серии PolarB изготовлена в пастельной расцветке, рукоятка в виде мордочки мишки. Набор от Viga Toys сертифицирован по европейскому EN71 и американскому ASTM стандартам качества и безопасности.

Отзывы о товаре Набор "Бытовая техника для кухни" с миксером в коробке 44019




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
миксер, миска, две половинки яйца, пачка муки, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Мама готовит крем или тесто для выпечки? Маленький помощник тут как тут! С игрушечным миксером Viga Toys PolarB из дерева ребенок может играть в приготовление разных блюд, «угощать» родных и друзей. Набор юного повара состоит из деревянного миксера и миски, а также игрушечных продуктов – пачки муки и яйца из дерева. Комплект будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет. Развивающая игрушка в виде детского кухонного прибора тренирует воображение, социальные навыки, мышление, самостоятельность. Она дает возможность малышу попробовать себя в новой роли, придумать сюжет для игры, больше узнать о кулинарии, развить умение общаться и эмпатию. Дети учатся, подражая взрослым. Домашние дела, приготовление еды – интересные и понятные игры для ребенка. Сначала он насыпает в миску немного муки, разбивает яйцо. Поднимает ручку и ставит емкость под венчик. Вращает ручку, смешивая ингредиенты. Все детали и продукты – из дерева. Никакого беспорядка и необходимости убирать. Набор кулинара дает представление об устройстве приборов, рецептах блюд. Размер детского миксера 15x15x8, 7 см. Развивающая деревянная игрушка из серии PolarB изготовлена в пастельной расцветке, рукоятка в виде мордочки мишки. Набор от Viga Toys сертифицирован по европейскому EN71 и американскому ASTM стандартам качества и безопасности.
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Доставка
Отзывы


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