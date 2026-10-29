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Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005

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Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund &amp; Shtain Kuchen-Profi VB-005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары к вакуумным упаковщикам
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 464190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005
1 070 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Аксессуары к вакуумным упаковщикам
Размеры в упаковке, см
32х22х10
Вес, г.
990

Описание товара Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005

Для хранения, приготовления, заморозки. Для пищевых продуктов – не содержит BPA! 3D-пленка с объемной трехслойной структурой повышенной прочности. Многоразовое использование.

Отзывы о товаре Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005




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Характеристики
Бренд
Zigmund & Shtain
Тип товара
Аксессуары к вакуумным упаковщикам
Описание
Для хранения, приготовления, заморозки. Для пищевых продуктов – не содержит BPA! 3D-пленка с объемной трехслойной структурой повышенной прочности. Многоразовое использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пленка в рулоне для вакуумного упаковщика Zigmund & Shtain Kuchen-Profi VB-005 – стоимость товара 1070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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