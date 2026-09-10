Top.Mail.Ru
Барабан Konica-Minolta Bizhub 502/552/602/652 (A06003F-Black) Black, 250K, JPN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Барабан Konica-Minolta Bizhub 502/552/602/652 (A06003F-Black) Black, 250K, JPN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Барабан Konica-Minolta Bizhub 502/552/602/652 (A06003F-Black) Black, 250K, JPN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
502, 552, 602, 652
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 463918
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
502, 552, 602, 652
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х15х11
Вес, кг.
1

Описание товара Барабан Konica-Minolta Bizhub 502/552/602/652 (A06003F-Black) Black, 250K, JPN

Konica Minolta понимает скрытые проблемы и стоит у руля общественных преобразований, используя возможности времени перемен. С момента основания мы непрерывно разрабатываем и совершенствуем ключевые технологии в области передачи изображений, производства материалов, оптики и нанообработки. Нас объединяют прочные связи почти с двумя миллионами корпоративных клиентов по всему миру.

Отзывы о товаре Барабан Konica-Minolta Bizhub 502/552/602/652 (A06003F-Black) Black, 250K, JPN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Konica-Minolta
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Konica-Minolta
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
502, 552, 602, 652
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Konica Minolta понимает скрытые проблемы и стоит у руля общественных преобразований, используя возможности времени перемен. С момента основания мы непрерывно разрабатываем и совершенствуем ключевые технологии в области передачи изображений, производства материалов, оптики и нанообработки. Нас объединяют прочные связи почти с двумя миллионами корпоративных клиентов по всему миру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Барабан Konica-Minolta Bizhub 502/552/602/652 (A06003F-Black) Black, 250K, JPN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...