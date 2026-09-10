Автоподатчик (DADF) в сборе Samsung SCX-5835 (JC96-05378A)
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Характеристики
Тип товара
Автоподатчики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 463834
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоподатчики
Особенности
Совместимость SCX-5835FN, SCX-5935FN
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х70х30
Вес, кг.
1.56
Описание товара Автоподатчик (DADF) в сборе Samsung SCX-5835 (JC96-05378A)
Автоподатчик (DADF) в сборе Samsung SCX-5835 (JC96-05378A)
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Бренд
Тип товара
Автоподатчики
Особенности
Совместимость SCX-5835FN, SCX-5935FN
Страна производитель
Китай
Автоподатчик (DADF) в сборе Samsung SCX-5835 (JC96-05378A)
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Автоподатчик (DADF) в сборе Samsung SCX-5835 (JC96-05378A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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