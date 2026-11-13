Чехол накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459203
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон
Подкладка из бархатистой микрофибры. Защищает поверхность от царапин при попадании пыли. Покрытие Liquid Silicone. Гладкая, мягкая поверхность приятная на ощупь и имеет противоскользящий эффект. Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Камера и дисплей в безопасности. Приподнятый край чехла над дисплеем и задней камерой обеспечивает отсутствие царапин при контакте с поверхностью. Защитное покрытие Anti-dust. Дополнительный полимерный слой минимизирует оседание пыли и грязи на поверхности и дольше сохраняет аккуратный внешний вид.
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Подкладка из бархатистой микрофибры. Защищает поверхность от царапин при попадании пыли. Покрытие Liquid Silicone. Гладкая, мягкая поверхность приятная на ощупь и имеет противоскользящий эффект. Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Камера и дисплей в безопасности. Приподнятый край чехла над дисплеем и задней камерой обеспечивает отсутствие царапин при контакте с поверхностью. Защитное покрытие Anti-dust. Дополнительный полимерный слой минимизирует оседание пыли и грязи на поверхности и дольше сохраняет аккуратный внешний вид.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол накладка Deppa Liquid Silicone Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, фиолетовый, картон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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