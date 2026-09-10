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Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон

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Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон - фото 1
Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон - фото 2
Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон - фото 3
Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
  • Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон - фото 1
  • Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон - фото 2
  • Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон - фото 3
  • Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 459180
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Характеристики

Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50

Описание товара Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон

Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Усиленные углы Air Cushion. Внутренняя поверхность по углам изделия имеет специальную текстуру, создающую воздушный просвет между смартфоном и корпусом чехла для поглощения ударов и дополнительной амортизации при падении. Длительное сохранение прозрачности и гладкости. Защитное покрытие, нанесенное на прозрачный поликарбонат создает дополнительный барьер, благодаря которому чехол не темнеет, не желтеет и дольше сохраняет первозданный внешний вид во время эксплуатации. Камера в безопасности. Приподнятый край по углам чехла обеспечивает отсутствие царапин при контакте задней камеры с поверхностью. Мягкая рамка из TPU. Чехол легко надевается и снимается, а кнопки нажимаются без каких-либо усилий.

Отзывы о товаре Накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон




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Характеристики
Бренд
DEPPA
Тип товара
Чехлы для телефонов
Описание
Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Усиленные углы Air Cushion. Внутренняя поверхность по углам изделия имеет специальную текстуру, создающую воздушный просвет между смартфоном и корпусом чехла для поглощения ударов и дополнительной амортизации при падении. Длительное сохранение прозрачности и гладкости. Защитное покрытие, нанесенное на прозрачный поликарбонат создает дополнительный барьер, благодаря которому чехол не темнеет, не желтеет и дольше сохраняет первозданный внешний вид во время эксплуатации. Камера в безопасности. Приподнятый край по углам чехла обеспечивает отсутствие царапин при контакте задней камеры с поверхностью. Мягкая рамка из TPU. Чехол легко надевается и снимается, а кнопки нажимаются без каких-либо усилий.
Самовывоз
Доставка
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