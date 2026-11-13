Чехол накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чехол накладка Deppa Gel Pro для Samsung Galaxy S21 Plus, прозрачный, картон
Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Усиленные углы Air Cushion. Внутренняя поверхность по углам изделия имеет специальную текстуру, создающую воздушный просвет между смартфоном и корпусом чехла для поглощения ударов и дополнительной амортизации при падении. Длительное сохранение прозрачности и гладкости. Защитное покрытие, нанесенное на прозрачный поликарбонат создает дополнительный барьер, благодаря которому чехол не темнеет, не желтеет и дольше сохраняет первозданный внешний вид во время эксплуатации. Камера в безопасности. Приподнятый край по углам чехла обеспечивает отсутствие царапин при контакте задней камеры с поверхностью. Мягкая рамка из TPU. Чехол легко надевается и снимается, а кнопки нажимаются без каких-либо усилий.
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