Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вентилятор FORMULA Eclipse 12 (120мм, 19.8dB, 1000rpm, 6 pin, подсветка) RTL
Вентилятор Aerocool Eclipse 12 — стильное и производительное решение, которое обеспечит эффективную циркуляцию воздуха внутри системного блока. Благодаря своим возможностям, а также яркому внешнему виду, в основе которого используется программируемая RGB-подсветка, данная модель может стать отличным выбором для использования в игровых и рабочих станциях. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 соответствует размеру 120 мм и имеет толщину 25 мм. Благодаря 7-лепестковой конструкции и постоянной скорости вращения 1000 об/мин создается поток воздуха до 32.1 CFM. В основе модели используется гидродинамический подшипник, который не только отличается малым уровнем шума, но и обладает большим рабочим ресурсом — среднее время на отказ составляет 60000 ч. Вентилятор Aerocool Eclipse 12 подключается при помощи коннектора 6-pin. Для питания подсветки используется разъем 3-pin. Освещение может синхронизироваться с другими компонентами системного блока и поддерживает управление через ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync или Gigabyte RGB Fusion. Комплектация включает в себя переходник для более удобного подключения.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
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