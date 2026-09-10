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Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL

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Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 1
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 2
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 3
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 4
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 5
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 6
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 7
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 8
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 9
Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 1
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 2
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 3
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 4
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 5
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 6
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 7
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 8
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 9
  • Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458635
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Дополнительно
среднее время безотказной работы до 60000 часов
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
Уровень шума
19.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
17

Описание товара Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL

120-миллиметровый корпусной вентилятор Aerocool Duo 12 сочетает в себе малошумность и привлекательный внешний вид. Особенность дизайна устройства – броское сочетание белого и черного цветов. Нельзя не отметить и очень эффектную адресную RGB-подсветку. Вентилятор Aerocool Duo 12 характеризуется частотой вращения 1000 оборотов в минуту. Уровень шума – лишь 19.7 дБ. Вентилятор генерирует поток воздуха 34.4 CFM. Время безотказной работы устройства – 60000 ч. Для подключения вентилятора используется 500-миллиметровый кабель. В комплектацию модели входит переходник с 6-pin на 3-pin ARGB. Вентилятор базируется на надежном гидродинамическом подшипнике скольжения. Количество лопастей – 11. Лопасти имеют изогнутую форму: это помогает сделать поток воздуха интенсивнее. Информация о параметрах и свойствах вентилятора размещена на коробке, в которую он упакован.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB

Отзывы о товаре Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Тип коннектора
6 pin
Дополнительно
среднее время безотказной работы до 60000 часов
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
1000 об/мин
Развернуть
Уровень шума
19.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Страна производитель
Китай
Описание
120-миллиметровый корпусной вентилятор Aerocool Duo 12 сочетает в себе малошумность и привлекательный внешний вид. Особенность дизайна устройства – броское сочетание белого и черного цветов. Нельзя не отметить и очень эффектную адресную RGB-подсветку. Вентилятор Aerocool Duo 12 характеризуется частотой вращения 1000 оборотов в минуту. Уровень шума – лишь 19.7 дБ. Вентилятор генерирует поток воздуха 34.4 CFM. Время безотказной работы устройства – 60000 ч. Для подключения вентилятора используется 500-миллиметровый кабель. В комплектацию модели входит переходник с 6-pin на 3-pin ARGB. Вентилятор базируется на надежном гидродинамическом подшипнике скольжения. Количество лопастей – 11. Лопасти имеют изогнутую форму: это помогает сделать поток воздуха интенсивнее. Информация о параметрах и свойствах вентилятора размещена на коробке, в которую он упакован.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор FORMULA Duo 12 ARGB (120мм, 19.7dB, 1000rpm, 6-pin, подсветка) RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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