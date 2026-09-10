Слоник с кольцами на РУ (движ,свет,звук)в коробке ZYA-A2879
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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458506
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Характеристики
Вес, кг.
1.48
Описание товара Слоник с кольцами на РУ (движ,свет,звук)в коробке ZYA-A2879
Радиоуправляемый слон-робот Smart Elephant - ZYA-A2879 - это интерактивный радиоуправляемый слон, который может петь, танцевать, рассказывать истории, а также слон может ловить кольца на свой хобот. Очень функциональная и интересная игрушка, идеально подойдет детям для знакомства с радиоуправляемыми игрушками.
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Радиоуправляемый слон-робот Smart Elephant - ZYA-A2879 - это интерактивный радиоуправляемый слон, который может петь, танцевать, рассказывать истории, а также слон может ловить кольца на свой хобот. Очень функциональная и интересная игрушка, идеально подойдет детям для знакомства с радиоуправляемыми игрушками.
Слоник с кольцами на РУ (движ,свет,звук)в коробке ZYA-A2879 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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