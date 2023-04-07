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Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный

1 Отзывы
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Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электропривод
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 340 руб.  2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456404
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Характеристики

Бренд
SATURN
Тип товара
Электропривод
Дополнительно
противоударный корпус
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х10х4
Вес, г.
500

Описание товара Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный

Saturn MS-200 - это надежный электропривод дверного замка (актуатор), который отличается высоким тяговым усилием (10 кг) и выполнением в противоударном корпусе. Полный установочный комплект обеспечивает дополнительное удобство при монтаже актуатора.

Отзывы о товаре Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный

07.04.2023
Александр

Достоинства:
Все четко, быстро, как и договаривались



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Характеристики
Бренд
SATURN
Тип товара
Электропривод
Дополнительно
противоударный корпус
Марка автомобиля
универсальный
Страна производитель
Россия
Описание
Saturn MS-200 - это надежный электропривод дверного замка (актуатор), который отличается высоким тяговым усилием (10 кг) и выполнением в противоударном корпусе. Полный установочный комплект обеспечивает дополнительное удобство при монтаже актуатора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
07.04.2023
Александр

Достоинства:
Все четко, быстро, как и договаривались


Активатор дверной 2-х пр SATURN MS-200 усиленный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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