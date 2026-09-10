Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A95000 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Gem F90A95000 хром
Брутальный и трендовый дизайн: уникальная шестигранная форма выделяется среди однообразных стандартных смесителей в доступном ценовом сегменте. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для AM PM керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды еще проще. В комплекте душевой набор: стильный ручной душ 120 мм 1 режим, настенный держатель с регулировкой угла наклона, душевой шланг с защитой от скручивания.
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