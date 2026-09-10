Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Клавиша смыва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х17
Вес, г.
900
Описание товара Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный
Гигиеничный бесконтактный смыв - достаточно поднести руку на расстояние 2-3 см от сенсора для активации смыва Стильный дизайн – внешняя панель выполнена из чёрного стекла, при активации смыва включается подсветка Простота монтажа – не требуется подводить электричество, клавиша работает от батареек Экономичность - качественные батарейки прослужат до одного года в условиях домашнего использования Комфорт – если батарейки разряжены, смыв можно активировать вручную, сняв внешнюю стеклянную панель Совместима с инсталляцией AM PM Pro I012704
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Гигиеничный бесконтактный смыв - достаточно поднести руку на расстояние 2-3 см от сенсора для активации смыва Стильный дизайн – внешняя панель выполнена из чёрного стекла, при активации смыва включается подсветка Простота монтажа – не требуется подводить электричество, клавиша работает от батареек Экономичность - качественные батарейки прослужат до одного года в условиях домашнего использования Комфорт – если батарейки разряжены, смыв можно активировать вручную, сняв внешнюю стеклянную панель Совместима с инсталляцией AM PM Pro I012704
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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