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Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный

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Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный - фото 1
Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный - фото 1
  • Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456174
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х17
Вес, г.
900

Описание товара Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный

Гигиеничный бесконтактный смыв - достаточно поднести руку на расстояние 2-3 см от сенсора для активации смыва Стильный дизайн – внешняя панель выполнена из чёрного стекла, при активации смыва включается подсветка Простота монтажа – не требуется подводить электричество, клавиша работает от батареек Экономичность - качественные батарейки прослужат до одного года в условиях домашнего использования Комфорт – если батарейки разряжены, смыв можно активировать вручную, сняв внешнюю стеклянную панель Совместима с инсталляцией AM PM Pro I012704

Отзывы о товаре Клавиша сенсорная для инсталляции AM.PM Touch Pro I0450A38 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиеничный бесконтактный смыв - достаточно поднести руку на расстояние 2-3 см от сенсора для активации смыва Стильный дизайн – внешняя панель выполнена из чёрного стекла, при активации смыва включается подсветка Простота монтажа – не требуется подводить электричество, клавиша работает от батареек Экономичность - качественные батарейки прослужат до одного года в условиях домашнего использования Комфорт – если батарейки разряжены, смыв можно активировать вручную, сняв внешнюю стеклянную панель Совместима с инсталляцией AM PM Pro I012704
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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